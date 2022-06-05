Manisa'da "Dünya Çevre Günü" etkinliğinde çöp toplama ve doğa yürüyüşü yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çöp toplama ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi.

5 kilometrelik jeopark parkurunda gerçekleştirilen etkinlikte hem yürüyüş hem de parkur boyunca çöp temizliği yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru etkinlik sonrasında AA muhabirine Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

Duru, parkur boyunca çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin bu eşsiz güzelliklerinin olduğu Kulamıza herkesi davet ediyor ve manzaranın tadını çıkarmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez, devletin çevre sorunlarıyla mücadelede ciddi bütçeler ayırdığını vugulayarak, "Bizler daha duyarlı olmak zorundayız. Gelecek nesillerin emaneti olan doğamızı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

