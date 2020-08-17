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Manisa’da engellilere özel atıcılık kursu

MANİSA HABERLERİ  | 17.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Manisa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde 10-25 yaş arası bedensel engelliler için atıcılık kursu açılacak.Manisa’da bedensel engellilerin sportif faaliyetlerden geri kalmaması amacıyla yola çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yeni bir kursun açılması için çalışmalarına başladı.

Manisa’da engellilere özel atıcılık kursu

Manisa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde 10-25 yaş arası bedensel engelliler için atıcılık kursu açılacak.
Manisa’da bedensel engellilerin sportif faaliyetlerden geri kalmaması amacıyla yola çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yeni bir kursun açılması için çalışmalarına başladı. Her iki kurum iş birliğinde 10-25 yaş arası bedensel engellilere yönelik atıcılık kursu açılacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek branşta kursta kullanılan tüm malzemelere her seans sonrasında dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Son müracaat tarihinin 19 Ağustos olan kursun antrenörlüğünü de Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımı Antrönürü Hilal Tınaz Mermerli yapacak.
Öte yandan bireysel bir spor olan atıcılıkta kursa katılmak isteye bedensel engelli bireyler belirtilen gün ve saatlerden kendisine uygun gün ve saati seçerek gelebilecek.
Poligon silah malzeme tanıtımı, emniyet kuralları, atıcılık tarihi, temel atıcılık teknikleri pozisyon öğretimi, havalı tabanca ve havalı tüfek eğitimi, atıcılıkta yapılan fiziksel ve zihinsel çalışmalar gibi içeriklerden hazırlanan kurs Manisa Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gediz Spor Salonları Erdoğan Karaöz Havalı Silahlar Atış Poligonunda gerçekleştirilecek.

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