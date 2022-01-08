Manisa'da eşini darbetmekle suçlanan koca gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde karısını darbederek kaçtığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
İddiaya göre, Hafsa Sultan Mahallesi 4842 Sokak'ta ikamet eden H.G. (40), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladığı eşi S.G'yi (37) darbetti.
Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipleri görünce kaçmaya başlayan ve üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı atan H.G, kovalamaca sonucu yakalandı.
Kadının şikayetçi olması üzerine zanlı gözaltına alındı.
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