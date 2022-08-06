Manisa’da evinde fenalaşan 17 yaşındaki genç hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi'ndeki 3402 Sokak'ta ikamet eden U.İ'nin, arkadaşlarıyla evinin önünde otururken fenalaşıp yere düştüğünün bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan U.İ, kurtarılamadı.

U.İ'nin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtilirken, cenaze kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Manisa Merkez Efendi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

U.İ'nin iki arkadaşı, ifade işlemi için karakola götürüldü.



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