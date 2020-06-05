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Manisa’da evsel atıklar trenle taşınacak

MANİSA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, TCDD Taşımacılık A.Ş.

Manisa’da evsel atıklar trenle taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, TCDD Taşımacılık A.Ş. Bölge Müdürü İlhan Çetin ve TCDD Bölge Müdürü Murat Bakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manisa il sınırları içerisinde trenle evsel katı atıkların taşınması konusunda görüş alış verişinde bulundu.
Şehrin 40 yıllık çöp sorununa Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile son veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların trenle taşınma projesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Atık Yönetimi Şube Müdürü Selçuk Yıldız ile birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Bölge Müdürü İlhan Çetin ve TCDD Bölge Müdürü Murat Bakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette proje hakkında görüş alış verişinde bulunulurken Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, “Proje ile araçların yıpranması, yakıt maliyeti, amortisman ve bakım maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra karbon salınımı azaltılarak çevreci bir taşıma şekli olacak” ifadelerinde bulundu. Öztürk, bu çevreci yatırımın hayata geçmesinde katkıda bulunan TCDD yöneticilerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.

Manisa’da evsel atıklar trenle taşınacak

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