YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Manisa’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

09.01.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Manisa’da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 14 şüpheli şahıstan 13’ü gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca 35 bin 500 dolar ve 32 bin TL ile 60 adet Ata lira altın ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 14 şüpheli şahsın yakalanmasına için sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan ev, araba ve işyeri araması sonucu terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen, 35 bin 500 dolar ve 32 bin TL nakit para ile 60 adet Ata lira altın, çok sayıda telefon, tablet, flash bellek ele geçirildi. Firari konumda bulunan 1 şahsın yakalanması yönünde çalışmalara devam edildiği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandıManisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Van’ın tek boynuzlu dağ keçisi 3 yıldır aynı bölgedeVan’ın tek boynuzlu dağ keçisi 3 yıldır aynı bölgede
Muğla merkezli 3 ildeki rüşvet operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındıMuğla merkezli 3 ildeki rüşvet operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.