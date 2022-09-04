YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı

Manisa'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı

04.09.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçıları Derneğinin iş birliğinde Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 130 rahvan at katıldı.

Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Kadim bir millet olarak kendimize ait gelenek ve göreneklerimiz, yine kadim kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel sporlarımız var. Manisa'nın tüm ilçelerinde geleneksel spor dalları başarılı bir şekilde yaşatılıyor." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise geleneksel spor dallarını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği Başkanı İsmail Kebapçı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a rahvan at yarışlarına sunduğu katkıdan dolayı plaket verdi.

Etkinlikte; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A, ithal B ve ikili tay kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine para ödülü, kupa ve madalya takdim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştıBüyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
13:15
İkindi
16:52
Akşam
19:44
Yatsı
21:04
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.