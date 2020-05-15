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Manisa’da Gençlik Haftası törenle başladı

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:24 | Son Güncelleme

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, korona virüs tedbirleri altında düzenlenen törenle başladı.Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, korona virüs tedbirleri altında düzenlenen törenle başladı.
Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Korona virüs tedbirleri altında sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına Manisa Gençlik ve Spor il Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Gençlik Haftası’nın 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacağını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik Haftası’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi. Öztürk, "Korona virüs ile mücadelede kritik bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu, içimizdeki 19 Mayıs coşkusunu azaltmayacak. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın belirlediği çerçevede ortaya çıkan şartlar nedeniyle kutlama programı hazırladık. Antrenörlerimiz eşliğinde hafta boyunca vatandaşlarımıza evlerinin balkonlarında egzersiz etkinliklerinin yanı sıra sanal ortamda mahalli sportif yarışması düzenleyeceğiz. 19 Mayıs Salı günü bakanlığımız tarafından belirlenecek saatte vatandaşlarımızın da balkondan katılımıyla belediye hoparlöründen İstiklal Marşımız okunacak. Aynı gün hava sporları gösterimiz ile birlikte marşlar eşliğinde evlere Türk bayrağı dağıtımını gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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İmsak
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Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Dilşen Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
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