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Manisa’da göletlere bakım çalışmaları devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala verdiği destek tüm hızıyla devam ederken, Yunusemre ilçesi Müslih Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde bakım çalışmaları başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala verdiği destek tüm hızıyla devam ederken, Yunusemre ilçesi Müslih Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde bakım çalışmaları başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan çalışmalarına devam eden belediye ekipleri bir yandan da mevcut durumdaki yerlerde de bakım çalışması yaparak, üreticilerin desteği en üst düzeyde faydalanmasını hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvan varlığının bulunduğu Yunusemre ilçesi Müslih Mahallesi’nde yer alan hayvan içme suyu göletinde bakım, temizlik ve genişletme çalışması yaptı. Mevcut göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitesinin azalması nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından arazide etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut gölette temizlik ve büyütme ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi yönünde çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışması sonrası gölet, üreticiler için daha faydalı hale getirilecek.

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Manisa Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Kasaba Eczanesi
Turgutlu
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
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