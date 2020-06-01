YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da heyelana karşı yeni yol yapıldı

Manisa’da heyelana karşı yeni yol yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda asfalt çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı yolda asfalt çalışmalarına başladı. Yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde sık sık yaşanan heyelanların da önüne geçmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda deplase çalışmasıyla sıfırdan yeni bir yol yaparak yolu farklı bir alana taşıdı.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Bu kapsamda asfalt çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Akhisar’a bağlı Akkocalı, Kurtulmuş, Kobaşdere ve Başlamış mahallelerinin yoğun olarak kullandığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfalt çalışmasına başlanan yolda aynı zamanda deplase çalışması da gerçekleştirildi. Yaklaşan Kurban bayramında yaklaşık 2 bin hayvanın kesiminin yapılmasının beklendiği bölgeye ulaşımı sağlayan Yolun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde önceki yıllarda sık sık heyelan meydana gelmesi nedeniyle yapılan deplase çalışmasıyla sıfırdan yeni yol yaparak vatandaşların güvenliği sağlandı. Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Yaklaşık 75 günlük bir çalışmayla bir kilometrelik kısım yeniden deplase edilerek yol yukarıya alındı. Sıfırdan bir yol yapıldı. Daha önceki yolumuzda sürekli heyelan oluyordu. Yeniden tamiratına emek sarf ediliyordu. Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla 17 ilçemizde bütün köylerimizde muhtarlarımızın bütün talepleri anında değerlendiriliyor ve refleks gösteriliyor. Buradaki çalışma sathi kaplamadan çok daha önemli bir çalışma. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileten Akkocalı Mahalle Muhtarı İsa Alkan, "Burada daha önce eski yolumuz vardı. Göçmelerden dolayı yolumuz yukarı alındı. Daha önce devamlı heyelan oluşuyordu. Şimdi heyelan oluşması kesildi. Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Manisa Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

Manisa’da iki sokak karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sağlık-Sen, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasını talep etti

Sağlık-Sen, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasını talep etti

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.