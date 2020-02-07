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Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 kadın tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 07.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 kadın tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bohçacı gibi davranarak girdikleri evden 8 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakalan Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ç'nin (80), kendilerini bohçacı olarak tanıtan 3 kadının evinden 8 bin lirayı çaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine bölgede uygulama yapan jandarma, şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada Ü.Ç'nin evinden çalındığı belirlenen 8 bin lira ve bir miktar ceviz bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli kadınlar N.G (26), A.A (32) ve S.A (42), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bohçacı Hırsızlık Manisa

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