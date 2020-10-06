YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor

Manisa’da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sarıahmetli Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa’da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sarıahmetli Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca mevcut göletlerde bakım çalışmaları yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yunusemre ilçesine bağlı Sarıahmetli Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletinde de bakım, temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Mevcut göletin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve onarım ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda gölette temizlik ve onarım ihtiyacı olduğu tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde Hayvan İçme Suyu Göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi için gerekli çalışmalara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlanıldı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışma sonrası mevcut gölet, üreticiler için daha verimli hale getirilecek.

Manisa’da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı
Antalya'daki 90 metrelik devasa dönme dolap gece boyu Azerbaycan renklerini yansıttı

Manisa Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:03
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Hilal Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.