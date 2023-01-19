YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da inşaatın temelindeki çökme sonucu 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi

Manisa'da inşaatın temelindeki çökme sonucu 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi

19.01.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen çökme nedeniyle 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi.

Manisa'da inşaatın temelindeki çökme sonucu 4 evdeki 14 kişi tahliye edildi

Selvilitepe Mahallesi Kuruçeşme Sokak ile Cemre Sokak arasında bulunan bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle Cemre ve Zengin Sokak'ta 1'er, Üzümlü Sokak'ta ise 2 olmak üzere toplamda 4 ikametteki 14 vatandaş, evlerinden tahliye edildi.

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef gece saatlerinde kötü bir haber aldık. Bir inşaat firması kazı çalışması yaparken su patlağına neden olmuş. Bu patlaktan dolayı da göçük meydana geliyor. Teknik personellerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Tehlikeli gördüğümüz 4 ailenin evini boşalttık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızın kalmaları için yerleri ayarladık. Kendileri komşuları ve yakınlarında kalmayı tercih ettiler. Sabah saatlerinde gerekli incelemeleri yapacağız. Şu an için en büyük mutluluğumuz bir can ve mal kaybının olmayışı" diye konuştu.

İkamet sakinleri de önce bir ses duyduklarını sonrasında evlerinin sallandığını, büyük korku yaşadıklarını kaydetti.

İnşaatın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıManisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu Göçük tahliye

Manisa Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
06:52
Sabah
08:18
Öğle
13:26
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:44
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.