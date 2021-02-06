Manisa'da iş makinesine çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu anne, baba ve oğlu öldü, kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Salihli kara yolu Örnekköy Mahallesi kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından ağır yaralı halde önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki Ege Tuna Vurmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı, 12 yaşındaki Ezgi Tuna Vurmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Mustafa Vurmaz'ın kullandığı 07 BFJ 89 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarpmış, kazada sürücü Mustafa ile eşi Sibel Vurmaz (47) kaza yerinde yaşamını yitirmiş, araçta sıkışan çocukları Ege Tuna (8) ile Ezgi Tuana Vurmaz (12) ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı.

İş makinesi operatörü Mustafa K'nin gözaltına alınmıştı.

