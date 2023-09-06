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Manisa'da işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

06.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, işçi taşıyan servisin devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Soma ilçesinden Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ'nin kullandığı 45 J 9288 plakalı servis minibüsü, Akhisar çevre yolunda yaklaşık 5 metre yükseklikten tali yola düştü.

Kazada, devrilen minibüsteki 11 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar kaza

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