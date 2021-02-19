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Manisa’da itfaiye ekipler dar yolda zor anlar yaşadı

19.02.2021 00:33 | Son Güncelleme:
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Manisa’da bir evin balkonunda çıkan yangına müdahale etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçların sokağa çift taraflı parketmesi sonucunda zor anlar yaşadı.Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Arda mahallesi Yümnügediz Caddesindeki bir evin balkonunda çıktı.

Manisa’da bir evin balkonunda çıkan yangına müdahale etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçların sokağa çift taraflı parketmesi sonucunda zor anlar yaşadı.
Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Arda mahallesi Yümnügediz Caddesindeki bir evin balkonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre Nesrin K. söndüğünü sandığı soba kovasını balkona çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle kovanın içindeki ateş balkonda yangına neden oldu. Vatandaşların 112 Acil’i araması sonrasında 2 dakika 20 saniye gibi kısa sürede Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olay yerine geldi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye erleri, araçların çift taraflı park etmesi sonucu zor anlar yaşadı. Yol boyunca park edilmez levhası olmasına rağmen vatandaşlar araçlarını caddeye çift taraflı parkedince itfaiye sokağa zorlukla girdi. İtfaiye aracı birçok manevradan sonra sokağa girerek yangına müdahale etti. Yangın evin içine girmeden söndürülmesinin ardından da merdivenli araç ile balkona çıkılarak hasar kontrolü yapıldı. Durumu gören vatandaşlar ise araç sahiplerine isyan etti. İtfaiye ekiplerinin zor şartlar altındaki müdahalesi felaketi önledi.

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