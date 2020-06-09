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Manisa'da kamyona çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

MANİSA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Manisa'da kamyona çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Dinar Mintaş'ın (22) kullandığı 55 AUT 26 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Gümrah Engin (51) yönetimindeki 06 PPA 35 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Minibüsün hurdaya dönüştüğü kazada, sürücü Dinar Mintaş ile yolculardan Vahit Mintaş (30), Şerif Mintaş (10) ve Ertan Minkara (43) yaralandı.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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