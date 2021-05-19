Manisa'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Bahadır Mahallesi'nde 35 AJ 714 plakalı Mustafa İ. yönetimindeki süt toplama kamyoneti, geri manevra yaparken Cemile Karaoğlan'a (67) çarptı.

Durumu fark eden sürücü Mustafa İ, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.



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