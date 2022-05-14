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Manisa'da kaza yapan otomobilin sürüklenme anı, güvenlik kamerasında

14.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kaza yapan otomobilin sürüklenme anı, güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında yana yatıp sürüklenen otomobilin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir-Ankara kara yolundaki Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda seyreden Mustafa E. yönetimindeki 45 RA 5017 plakalı otomobil, yoldaki araçlara çarpıp yan yattı.

Metrelerce bu şekilde sürüklenen otomobil, bir oto galerinin bahçesinde park halinde bulunan 2 araca daha çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, oto galerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yan yatan otomobilin sürüklenmesi yer aldı.

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trafik kazası Manisa Turgutlu

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