YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da kısa çalışma ödeneğinden 47 bin kişi yararlandı

Manisa’da kısa çalışma ödeneğinden 47 bin kişi yararlandı

MANİSA HABERLERİ  | 21.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Korona virüsün (Covid-19) ekonomiye olan olumsuz etkisini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinden Manisa’da 47 bin 319 kişinin yararlandığı bildirildi.Manisa’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 3.

Manisa’da kısa çalışma ödeneğinden 47 bin kişi yararlandı

Korona virüsün (Covid-19) ekonomiye olan olumsuz etkisini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinden Manisa’da 47 bin 319 kişinin yararlandığı bildirildi.
Manisa’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Valilik Brifing Salonunda video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Alattin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Alattin Aslan, istihdama yönelik il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Kısa çalışma ödeneğinden 47 bin 319 kişi yararlandı"
Aslan, "2020 Eylül sonu itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne müracaat eden 70 bin 376 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiş olup, 130 kişi kamuda, 12 bin 109 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir. 2020 Eylül döneminde İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan bin 247 programa da 4 bin 424 kişi katılmıştır. Mesleki eğitim kursları kapsamında çeşitli mesleklerde açılan 11 kursta 176 kişi eğitim almıştır. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 263 vatandaşımız çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Kısa çalışma ödeneğinden 47 bin 319 kişi, işsizlik ödeneğinden 6.308 kişi, nakdi ücret desteğinden ise 31 bin 211 kişi yararlanmıştır" dedi.

Manisa’da kısa çalışma ödeneğinden 47 bin kişi yararlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu

Manisa Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:00
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Borsa Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Annelerinin izinden gidiyorlar
Annelerinin izinden gidiyorlar
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.