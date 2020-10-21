Manisa’da kısa çalışma ödeneğinden 47 bin kişi yararlandı

Korona virüsün (Covid-19) ekonomiye olan olumsuz etkisini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ödeneğinden Manisa’da 47 bin 319 kişinin yararlandığı bildirildi.

Manisa’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Valilik Brifing Salonunda video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Alattin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Alattin Aslan, istihdama yönelik il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Kısa çalışma ödeneğinden 47 bin 319 kişi yararlandı"

Aslan, "2020 Eylül sonu itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne müracaat eden 70 bin 376 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiş olup, 130 kişi kamuda, 12 bin 109 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir. 2020 Eylül döneminde İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan bin 247 programa da 4 bin 424 kişi katılmıştır. Mesleki eğitim kursları kapsamında çeşitli mesleklerde açılan 11 kursta 176 kişi eğitim almıştır. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 263 vatandaşımız çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Kısa çalışma ödeneğinden 47 bin 319 kişi, işsizlik ödeneğinden 6.308 kişi, nakdi ücret desteğinden ise 31 bin 211 kişi yararlanmıştır" dedi.



