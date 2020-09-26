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Manisa'da kül olan ormanlarda ağaçlandırma çalışması devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 26.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Manisa'da kül olan ormanlarda ağaçlandırma çalışması devam ediyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan ve 3 günde söndürülebilen orman yangını nedeniyle ağaçlandırma çalışmaları için arazi hazırlığı devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesindeki enkazın temizliği için yüzlerce kesim işçisi çalışıyor.

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yaptığı değerlendirmede, kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşacağını bildirdi.

Yangında zarar gören toplam 904 hektar ormanlık alanın doğal gençleştirme ve ağaçlandırma teknikleriyle yeniden yeşertileceğini aktaran Derince, bölgenin tekrar orman formuna girmesi için 30 yıl gerekeceğine dikkat çekti.

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