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Manisa’da kumar oynanan iş yerine emniyet baskını

İHA İHA
12.03.2024 12:10
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen yapılan "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulamasında kumar oynandığı tespit edilen 2 iş yerinde toplamda 16 kişiye kumar oynamaktan para cezası kesilirken kumar oynattığı 3 kişiye de adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen yapılan "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi. 94 ekip ve 330 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 2 bin 527 şahıs sorgulanırken hakkında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı. 174 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

İş yerinde yapılan aramalarda 260 adet iskambil kağıdı, 25 adet domino taşı, 70 adet adet pul, 2 adet yazboz kağıdı ve 800 TL ele geçirildi. Denetimde 16 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesine göre kumar oynamaktan toplamda 102 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı, 1 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs idari gözetim altına alındı.

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