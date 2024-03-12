Manisa’da kumar oynanan iş yerine emniyet baskını

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen yapılan "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi. 94 ekip ve 330 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 2 bin 527 şahıs sorgulanırken hakkında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı. 174 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

İş yerinde yapılan aramalarda 260 adet iskambil kağıdı, 25 adet domino taşı, 70 adet adet pul, 2 adet yazboz kağıdı ve 800 TL ele geçirildi. Denetimde 16 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesine göre kumar oynamaktan toplamda 102 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı, 1 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs idari gözetim altına alındı.

