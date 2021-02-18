Manisa'da kumar oynayan 11 kişiye para cezası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye 10 bin lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi'nde bulunan iş hanındaki ofis olarak kullanılan iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinin kıraathane şeklinde düzenlendiğini ve masaların üstünde bulunan iskambil kağıtları ile kumar oynandığını tespit etti.

Ekiplerin yaptıkları incelemede masaların üzerinde toplam 650 lira para ele geçirilirken, iş yerinde bulunan 11 kişiye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

