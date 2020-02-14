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Manisa’da kuralsız taşımacılığa geçit yok

MANİSA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

Toplu ulaşımda denetimlerini sürdürerek kural ihlallerini bir bir tespit eden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için il genelinde denetimlerine devam ediyor.

Manisa’da kuralsız taşımacılığa geçit yok

Toplu ulaşımda denetimlerini sürdürerek kural ihlallerini bir bir tespit eden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde denetimde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, ruhsattan güzergaha kadar tüm konularda incelemede bulundu. Kuralsız taşımacılığa geçit vermediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Haksız rekabetin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığımız denetimler de yetki belgesiz taşımacılık yapan araçlar trafikten men edildi. Bunun yanı sıra güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine ise cezai işlem uygulandı” dedi. Üstün, denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Manisa’da kuralsız taşımacılığa geçit yok

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