YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Manisa’da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

18.05.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya kafasını beton zemine çarparak yaralandı.

Manisa’da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaza bugün Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Yeni Garaj arka kapısının önünde meydana geldi.
Minibüsten indikten sonra yeni garaja doğru yaya olarak geçmek isteyen Adem K. (72)’ya Turgutlu istikametinden yeni garaj istikametine seyir halindeki Enes B. idaresindeki 45 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle feci şekilde kafasını beton zemine çarpan yaşlı adam yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen Adem K.’nın tedavisine devam edilirken, emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandıManisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
Edirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldüEdirne'de baba ile oğlu bir saat arayla kalp krizi geçirerek öldü
Ağrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyorAğrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyor
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:49
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

İlke eczanesi
Yunusemre
Adigüzel eczanesi
Sehzadeler
Derman eczanesi
Demirci
Rasimoğlu eczanesi
Gordes
Murat eczanesi
Salihli
Hastane eczanesi
Saruhanli
Burcu eczanesi
Soma
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.