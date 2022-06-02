Manisa'da ormancıların bitkin halde bulduğu yavru karaca beslenip doğaya salındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü personelince bitkin halde bulunan yavru karaca, beslendikten sonra doğaya salındı.
Serçeler Mahallesindeki ormanlık alanda inceleme yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bir ağacın altında hareketsiz halde yavru karaca buldu.
Karacayı ilçe merkezine getiren ekipler Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.
Sağlık kontrolü yapılan ve yarası olmadığı belirlenen karacaya beslenmesi için süt ve su verildi. Güçlenen karaca ekiplerce bulunduğu yerde doğal ortamına sarıldı.
Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, AA muhabirine ekiplerin doğayı korumak amacıyla ormanlık alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yaban hayatına da sahip çıktıklarını ifade eden Doğan, "Yorgun ve bitkin halde bulduğumuz yavru karaca beslendikten sonra yeniden eski gücüne kavuşması bizleri mutlu etti." dedi.
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