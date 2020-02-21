YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da otobüs güvenliği toplantısı yapıldı

Manisa’da otobüs güvenliği toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 21.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği koordinasyonunda şehir içi ve şehirler arası otobüslerde yolu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.Manisa Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi ve sorunların çözülebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda şehir içi ve şehirler arası otobüslerde yolu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.
Manisa Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi ve sorunların çözülebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda otobüs kazalarıyla ilgili bilgiler veren Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Hamit İlker Çakmak, Manisa’da 2019 yılında tescilli araç sayısının 594 bin 118 olduğunu belirterek, otobüs sayısının 7 bin 30 adet ile yüzde 1,2’sini oluşturduğunu kaydetti. Manisa’da 2019’da 6 bin 124 kazanın meydana geldiğin, bunların 186’sını yani yüzde 3’ünü otobüs kazalarının oluşturduğuna dikkat çeken Çakmak, "Toplam tescilli taşıtların yüzde 1,2’sini oluşturan otobüsler yüzde 3 ile kazaya karışma oranı en yüksek taşıt türüdür. 2018/2019 il geneli trafik birimlerince yapılan denetimlere göre otobüslerde denetim sayısındaki artış yüzde 56’dır. Trafik kazalarındaki artış-azalış oranı ise yüzde 22 gibi çok yüksek rakamdır. Otobüs kazalarının yüzde 34’ü yandan çarpma, yüzde 26’sı arkadan çarpamadan meydana geldi. Manisa’da 2019’da 122 bin 87 otobüs denetimi gerçekleşirken, 2019’da bu rakam yüzde 41’lik artışla 172 bin 332’ye yükseldi. Yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 24’lik artış yaşanırken, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 50 azalma oldu. Kazaların yüzde 98’i insan kaynaklı meydana geliyor.2019 yılında il genelinde 9 bin 91 otobüste emniyet kemeri denetimi yapılırken, 433’üne ceza kesildi. Radar denetiminde 7bin 169 otobüs denetlenirken, 530 otobüse ceza yazıldı" dedi.
Kazaların önlenmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde toplantı yapılmasına karar verildi. Türkiye’de son yıllarda İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde alınan tedbirler, kararlar, uygulamalar neticesinde trafik kazalarında, ölüm sayılarının azalmasında düşüşler var. Ama gördük ki otobüs kazalarında bir artış var. Burada eksiğimiz var. Bu işin özünde öncelikle saygı var. Kendimizi saygı duyacağız, karşımızdakini saygı duyacağız. Otobüs şoförlerine onlarca kişi emanet. İlimizde otobüs sayısı yüzde1,2 olmasına rağmen kaza sayısı yüzde 3’lerde. Neredeyse 2 katından fazla bu bizi üzüyor. Hep beraber bu işi hep beraber azaltacağız" diye konuştu.
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, bu toplantıların şoför esnafı adına faydalı olduğunu belirtti.
Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve şoför esnafı katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Manisa Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:48
Öğle
13:29
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.