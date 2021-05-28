YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

28.05.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli İlçesinde otomobilin çarptığı bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir-Uşak kara yolu Valeks Kavşağı mevkisinde Metin Ö'nün (62) kullandığı 35 GE 0868 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli Tahsin Özcan'a (81) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil sağlık ekibi ,Tahsin Özcan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Özcan’ın cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Metin Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izlediSokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izledi
Manisa'da esnafa silahlı saldırıda bulunan zanlılardan biri tutuklandıManisa'da esnafa silahlı saldırıda bulunan zanlılardan biri tutuklandı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Manisa Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Arzu Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.