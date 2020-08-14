YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da Pandemi Kurulu toplandı

Manisa’da Pandemi Kurulu toplandı

MANİSA HABERLERİ  | 14.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Manisa’da İl Pandemi Kurulu toplantısında salgın sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Manisa’da İl Pandemi Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı.

Manisa’da İl Pandemi Kurulu toplantısında salgın sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Manisa’da İl Pandemi Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Son bir aydır ildeki vaka sayısının arttığını, son bir hafta içerisinde sayıların düzelme eğiliminde olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, sayının okulların açılma tarihi olan 27 Eylül tarihine kadar daha düşük seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi. Ekonominin ve sağlık sektörünün olumsuz etkilenmemesi için sayıların düşmesinin önemli olduğunu, sayıların düşmesi için, toplu olarak bir araya gelinen pazaryeri, iş alanları, düğün solanları gibi alanlarda denetimlerin titizlikle yapılması gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, “Bundan sonraki denetimlerimizi, çalışmalarımızı çok daha aktif bir şekilde şekillendirmemiz lazım. Burada bizim hedef noktamız bu ayın sonundaki rakamlar ne olacak, ondan sonra Eylül’ün 10’u ve 15’i arasındaki rakamlar ne olacak eğer bu rakamları aşağı doğru indirebiliyorsak, aldığımız ve alacağımız ek tedbirlerin faydalı olduğu anlamına gelir” dedi.
Daha sonra kurul üyelerinin söz aldığı toplantı, kurul üyelerinin istek, talep ve önerilerinin değerlendirmesi ile sona erdi.
Koronavirüs salgını süresince yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:17
Öğle
13:20
İkindi
17:07
Akşam
20:13
Yatsı
21:39

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Manisalı muhtardan örnek davranış

Manisalı muhtardan örnek davranış

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Turgutluspor finalde

Turgutluspor finalde

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.