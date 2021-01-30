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Manisa’da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu

30.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cuma günü kurulan Alaybey pazar yerinde akşam yaptıkları temizlik çalışması sonrasında tezgahlarda kalan meyve ve sebze artıklarını toplayarak, Spil Dağı Milli Parkı’ndaki yılkı atlarına yem olarak ulaştırdı.Şehzadeler Belediyesi, çetin kış şartlarında Spil Dağı Milli Parkı’ndaki yaban hayvanlarını unutmadı.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cuma günü kurulan Alaybey pazar yerinde akşam yaptıkları temizlik çalışması sonrasında tezgahlarda kalan meyve ve sebze artıklarını toplayarak, Spil Dağı Milli Parkı’ndaki yılkı atlarına yem olarak ulaştırdı.
Şehzadeler Belediyesi, çetin kış şartlarında Spil Dağı Milli Parkı’ndaki yaban hayvanlarını unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alaybey pazarında yaptıkları temizlik sonrasında bir yerde topladıkları sebze ve meyve artıklarını araçlara doldurarak Spil Dağı Milli Parkı’ndaki yaban hayvanları ve yılkı atlarına yem olarak bıraktı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarının bulundukları yerleri terk etmeden hayatlarının idame ettirmeleri noktasında Manisa halkının da büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İlçemizde Cumartesi günleri kurulan ancak pandemi sebebi ile bir süredir Cuma günleri kurulan Alaybey pazarımız var. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz pazar sonrasında akşamları titiz bir temizlik çalışması yürütüyorlar. Özellikle kış aylarında pazar yerlerinde sebze ve meyve artıkları daha fazla olmakta. Bunun gören ekiplerimiz bunları bir araya toplayarak, araçlarımıza yüklediler. Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde araçlara yükledikleri bu artıkları Spil’de bulunan yılkı atlarının bulundukları bölgelere bıraktılar. Bu şekilde kış şartları nedeni ile zaman zaman yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların şehrin yakınlarına gelmeleri de bir nebze olsa önlenmiş olacak. Doğal yaşam alanlarında hayatlarını idame ettirmeye devam edecekler. Biz belediye olarak bu çalışmamızı belli aralıklarla sürdürmeye devam edeceğiz. Zaten ekiplerimiz kış aylarında hafta sonları yol boyu giderek Spil’e kadar olan alanlarda yaşayan tüm canlılar için yemler bırakıyordu. Bu da bizim için yeni bir çalışma daha oldu. Tüm vatandaşlarımız özellikle kar yağdığı zaman Spil’deki doğal güzellikleri görmek için oraya akın ediyor. Vatandaşlarımızdan da ricamız şudur; onlarda gittikleri zaman evlerindeki bayat ekmekleri, yemek artıklarını çöpe atmasın bu hayvanlarımıza götürsün. İmkanı olanlarda mama alarak belli bölgelere bıraksın ki hayvanlarımız da hayatlarını idame ettirsin” dedi.

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