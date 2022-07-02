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Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

02.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin (23) yeri tespit edildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobilde yakalanan şüpheli, polis ekiplerine kurusıkı silah doğrulttu.

Elinden silahı alan ekiplere bu kez satırla saldırmaya çalışan M.T, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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