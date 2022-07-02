Manisa'da polise kurusıkı tabanca doğrultan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve kendisini yakalayan polislere kurusıkı tabanca doğrultan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin (23) yeri tespit edildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir otomobilde yakalanan şüpheli, polis ekiplerine kurusıkı silah doğrulttu.

Elinden silahı alan ekiplere bu kez satırla saldırmaya çalışan M.T, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz