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Manisa'da raylara giren tır, ikiye ayrıldı

MANİSA HABERLERİ  | 14.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Manisa'da raylara giren tır, ikiye ayrıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak raylara giren ve çekici bölümü kopan tırın sürücüsü yaralandı.

Muharrem Ali D'nin (29) kullandığı 42 ABY 109 plakalı tır, Manisa - Turgutlu çevre yolunda iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Şarampolü de aşan tır, yol kenarındaki tren raylarına girdi.

Kazada tırın sürücü kabininin de bulunduğu çekici bölümü, dorseden ayrılarak rayların üzerine yuvarlandı.

Hafif şekilde yaralanan Muharrem Ali D, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre durdurulan tren seferlerine tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından devam edildi.

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