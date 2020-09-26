Manisa'da sıcak kireç kuyusuna düşen kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sıcak kireç kuyusuna düşen kişi, ağır yaralandı.

İsmail Özdağlar Sanayi Sitesinde kireç satışı yapan bir iş yerine arkadaşları ile gelen 72 yaşındaki İbrahim Apaydın, henüz belirlenemeyen nedenle 3 metre derinliğindeki sıcak kireç kuyusunun içine düştü.

Çalışanlar ve arkadaşlarının kuyudan çıkardığı İbrahim Apaydın, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu öğrenilen Apaydın, SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

