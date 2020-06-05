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Manisa’da ’Sıfır Atık’ ile 36 bin 700 ağacın kesilmesi önlendi

MANİSA HABERLERİ  | 05.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği, Sıfır Atık Projesi ile 2019-2020 yılında 36 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önlendiğini, 60 bin metreküp de su tasarrufu sağlandığını açıkladı.Manisa’da hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile 36 bin 700 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Manisa Valiliği, Sıfır Atık Projesi ile 2019-2020 yılında 36 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önlendiğini, 60 bin metreküp de su tasarrufu sağlandığını açıkladı.
Manisa’da hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile 36 bin 700 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha iyi kullanılarak çevre koruma bilinci oluşturulması amacıyla hayata geçirilen proje ile ekonomiye de büyük katkılar sağlandı. Manisa Valiliği tarafından açıklanan verilere göre proje kapsamında, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6 bin adet mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılarak 70 kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2019-2020 yıllarında 4 bin 161 ton geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 36 bin 700 adet ağaç kurtarıldı. Öte yandan 10 milyon 666 bin kilowatt enerji ve 60 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

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