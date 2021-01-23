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Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı

23.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta çeşitli markalarda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.Sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri N.K.(62) yönetimindeki aracı durdurdu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta çeşitli markalarda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.
Sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri N.K.(62) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 20 şişe kaçak viski, 20 şişe kaçak rakı ile pet şişelerde 4 litre viski, 2 litre rakı ve 2.5 litre votka ele geçirildi.
Sürücü N.K.hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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