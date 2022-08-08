YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

08.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İzmir'e gittiği tespit edilen araçta, bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.B (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendiGöç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendi
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandıSeslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:11
Öğle
13:21
İkindi
17:10
Akşam
20:21
Yatsı
21:50
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.