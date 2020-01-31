YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da taksilere sıkı denetim

Manisa’da taksilere sıkı denetim

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa’da taksilere sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksimetre kontrolünden, araç temizliğine kadar birçok konuda denetleme yapan ekipler kurallara uymayan ticari araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.
Ulaşım konfor ve güvenlik için yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Daire başkanlığına bağlı ekipler, evrak, şoför kartı, taksimetre ve araç temizliği gibi birçok konuda denetim yaparak kurallara uymayan ticari araç sahiplerine cezai işlem uyguladı. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceğinin mesajını verdi.

Manisa’da taksilere sıkı denetim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

Aydın Kalkan: “Yüzyılın Planı, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi hükmünden ibarettir”

Aydın Kalkan: “Yüzyılın Planı, Kudüs’ün bütünüyle işgal edilmesi hükmünden ibarettir”

Manisa Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aksakal Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
İplikçi Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Manisa yunusemre belediye ilçe başkanı adayı bir türlü yorulmuyor

Manisa yunusemre belediye ilçe başkanı adayı bir türlü yorulmuyor

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.