Manisa’da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen tarım ve hayvancılık diyarı Manisa’da tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor. Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak bir yandan hayvan yetiştiriciliğine devam ediliyor diğer yandan da bazı tarımsal ürünler için fideler dikilip, kiraz ve çilek gibi ürünlerde hasat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Manisa’da tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Üzümün başkenti olan Manisa’da, üzüm kadar önemli olan asma yaprağı piyasası gün geçtikçe önem kazanırken, bağcılığın yoğun yapıldığı ilçelerde üreticiler yaprak toplama işlemlerini devam ettirerek hem aile bütçelerine hem de Manisa ekonomisine katkı sunuyorlar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen çiftçilerimiz, bitkisel üretimin gerekliliği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat gibi konularda faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyorlar. Tüm dünyaca yaşadığımız küresel salgın, Manisa olarak tarımsal üretimimizi etkilememiştir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz sosyal mesafeyi koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor, il ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz de onların yanında yer alarak gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, teknik destek veriyorlar.” dedi.

Yaprak toplama faaliyetlerinin devam ettiği bu süreçte kalıntısız asma yaprağı elde etmek için bağcılara uyarılarda da bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, piyasaya kalıntısız asma yaprağı arzı için, ilaçlama yapılmamış bağlardan yaprak toplanması ve bu yaprakların ticaretinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.