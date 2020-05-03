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Manisa’da tarımsal üretim kesintisiz devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 03.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen tarım ve hayvancılık diyarı Manisa’da tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen tarım ve hayvancılık diyarı Manisa’da tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor. Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak bir yandan hayvan yetiştiriciliğine devam ediliyor diğer yandan da bazı tarımsal ürünler için fideler dikilip, kiraz ve çilek gibi ürünlerde hasat çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Manisa’da tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Üzümün başkenti olan Manisa’da, üzüm kadar önemli olan asma yaprağı piyasası gün geçtikçe önem kazanırken, bağcılığın yoğun yapıldığı ilçelerde üreticiler yaprak toplama işlemlerini devam ettirerek hem aile bütçelerine hem de Manisa ekonomisine katkı sunuyorlar.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen çiftçilerimiz, bitkisel üretimin gerekliliği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat gibi konularda faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyorlar. Tüm dünyaca yaşadığımız küresel salgın, Manisa olarak tarımsal üretimimizi etkilememiştir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz sosyal mesafeyi koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor, il ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz de onların yanında yer alarak gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, teknik destek veriyorlar.” dedi.
Yaprak toplama faaliyetlerinin devam ettiği bu süreçte kalıntısız asma yaprağı elde etmek için bağcılara uyarılarda da bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, piyasaya kalıntısız asma yaprağı arzı için, ilaçlama yapılmamış bağlardan yaprak toplanması ve bu yaprakların ticaretinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Yapraktan günlük 100-180 TL arası kazanç
Yaprak ticaretinin devamı ve insanların temiz ve sağlıklı yaprak tüketmelerini sağlamak için, sektördeki herkesin sorumluluklarını yerine getirerek piyasaya kalıntısız ürün arz etmelerini isteyen Metin Öztürk, “Bazı ilçelerimizde yaprak alım merkezleri kurularak o bölgelerde yaprak alım satımı başlamıştır. Özellikle Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerimizde bugün itibariyle kilosu 4-6 TL’den olmak üzere taze yaprak alım satımı yapılmaktadır. Günde ortalama 25-30 kilogram yaprak toplayarak satan bir üretici 100-180 TL arasında bir kazanç elde etmektedir.” diye konuştu.
Taze yaprakların toplaması anında, alım noktası ve salamura işleme yerlerinde korona virüs tedbirleri ve dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Öztürk, teknik personelinin sahada çalışan işçi ve üreticilere eldiven ve maske dağıtarak destek olduklarını da sözlerine ekleyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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