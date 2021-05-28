Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Abalı (68) idaresindeki 35 AFK 824 plakalı tır, Eroğlu Mahallesi'nde, tali yoldan Kula-Eşme kara yoluna çıkmak isteyen Hasan Ali Uzun'un (66) kullandığı 64 EL 285 plakalı sepetli motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Uzun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan ve istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü Ali Abalı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ali Abalı, Kula Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



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