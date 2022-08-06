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Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

06.08.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 75 yaşındaki Şefika Özdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Özdemir, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemil Şanlı (28), Mahmut Özdemir (58), Kerim Taş (43) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nazime Aygumürler'in (41) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, dün Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Şanlı ile Mahmut Özdemir, Şefika Özdemir, Nazime Aygumürler ve Kerim Taş yaralanmış, yaralılar Turgutlu'daki hastanelere kaldırılmıştı. Şefika Özdemir daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.

Manisa'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Turgutlu yaralı

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