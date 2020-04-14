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Manisa’da ücretsiz maske dağıtımına başlandı

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bazı caddelerde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bazı caddelerde incelemelerde bulundu. Vali Deniz, Manisa’ya gönderilen ücretsiz maskelerin, toplu taşıma araçları ile pazar yerlerinde dağıtılmaya başlandığını söyledi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte caddelerde gezerek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını, özellikle topluluk halinde bulunan alanlarda maske kullanmalarını istedi. Vali Deniz, alınan tedbir ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini belirterek vatandaşların da bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.
İncelemeler sırasında vatandaşlara da maske dağıtıldı.

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