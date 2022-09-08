Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal S'yi (21), önceki gün evinin önünde silahla yaraladıktan sonra kaçan ve İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan firari şüpheli Ö.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yararlı üniversite öğrencisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Önceki gün Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal S. (21), evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Ö.L. (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istenmişti.

Direnen Hilal S. mahalle sakinlerinin müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede kaçmaya çalışırken şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Hilal S. ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli Ö.L, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçmıştı.



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