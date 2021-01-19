Manisa’da üreticilere yüzde 75 hibeli fidan desteği

Verimli topraklara sahip Manisa’da üreticilere yönelik projeler üretmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin, ceviz, badem ve cennet elması fidanı desteklemeleri yapacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca ülke ekonomisine katkı sağlamak, kırsal kesimden göçü önlemesi ve işsizliği azaltılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesince yüzde 75 hibe desteği sağlanacak. Projeyle ilgili başvurular ise 20 Ocak ile 26 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Manisalı üreticilere destek sağlanması amacıyla daha önce de gerçekleştirilen ’Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi’ ile 17 ilçede yüzde 75 hibe desteği sağlanacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, "İlimizde yaşayan çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliği için teşvik ederek geçim kaynağı teminine yardımcı olmak, ürün desenini çeşitlendirmek, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek, bölgedeki diğer üreticilere örnek teşkil etmek, bölgede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, kırsal kesimden göçü önlemek, bilinçli üretimler sonucu yeni iş sahalarının oluşturulması ve işsizliği azaltmak amacıyla mahallelerimizin iklim özellikleri ve coğrafi konumu göz alınarak 17 ilçemizde yüzde 75’i Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından hibe yüzde 25’i çiftçi katılım payı olacak şekilde zeytin, ceviz, badem ve cennet elması fidanı desteklemeleri yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.