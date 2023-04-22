Manisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare kapalı alanda kurulan, 450 kişinin istihdam edildiği HSA Enerji üretim tesisinin genel müdürü Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahip güneş paneli üretimi sektörünün özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Coğrafi konumu ve yapısı nedeniyle güneş enerjisi santrali kurulumuna oldukça elverişli olan Türkiye'de 1-1,5 gigavat olan yıllık kurulum ortalamasının geçen yıl 3 gigavata yükseldiğine işaret eden Doğan, bunun kısa vadede yıllık 6-7 gigavata çıkabileceğini dile getirdi.

Artan yatırımların güneş paneli üretim sektörünü de geliştirdiğine işaret eden Doğan, şöyle konuştu:

"Panel üretim tesisleri olarak bakarsak sektör olarak geçen yıl 16-17 tesisle, aktif olarak 6-7 gigavatlık bir üretim kapasitesine sahiptik. Ancak bu yıla geldiğimizde bu işe ciddi gönül veren sanayicilerimiz oldu. Şu anda 37 üreticimiz, 20 gigavatlık panel üretebilecek tesisimiz var ülkemizde. Bu ciddi bir rakam. Dünyayla kıyasladığımızda panel tesisi olan 38 ülke var. Bunlarda 18'i 1 gigavat ve üzeri kapasiteye sahip. Ülkemiz, üretim kapasitesiyle dünyada 6, Avrupa'da ise birinci sırada. Bu çok iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor."

"STRATEJİK SEKTÖR OLARAK GÖRÜLMELİ"

Güneş enerjisi yatırımlarına özellikle sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiğini, en önemli girdi maliyeti olan enerji konusundaki yatırımları bir an önce yapmaktan kimsenin imtina etmediğini söyleyen Doğan, "Önceleri çatılardaydı ama geçen yıl yapılan mevzuat değişikliğiyle yatırımlar sahalara indi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi de değerli markaların olduğu bir bölge. Burada çatı kurulumlarında 30 megavatın üzerine ulaşılmasına rağmen halen yetersiz." dedi.

Doğan, panel üreticilerinin iç talebin yanı sıra dünyayla rekabet için dış piyasada da aktif rol almaya çalıştığını dile getirdi.

Panel üretiminin stratejik bir sektör olarak ele alınması gerektiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu işi savunma sanayi gibi görüp bilgi birikim ve tecrübemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Yani hücre tesislerini kurmamız, ham madde ekosistemini oluşturmamız gerekiyor bu bölgede. Ancak ihracatta o zaman rekabetçi konuma geliriz. Şu durumda biz 2023 sonu ve 2024 yılı itibarıyla rekabetçi olduğumuz ABD pazarına üretimimizin yüzde 25'ini ihraç etme hedefi koyduk. Ancak bilgi olarak da derinleşirsek bu iş daha anlamlı olacak. Hepimiz inanıyoruz, biz önce iç talebi karşılayacağız ama ihracatı hepimiz hedeflemeliyiz. Gelecek yıl ihracat hedefimiz yaklaşık 80-90 milyon dolar."

