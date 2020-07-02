Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam bin 351 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Hacı Himmet Mahallesi’nde bulunan evinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen S.A.’nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evin bahçesinde kurutulmaya hazır bin 351 gram kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli Ş.A. (60) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

