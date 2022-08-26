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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

26.08.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Turgutlu merkezde bazı kişi ve araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, 901 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 lira ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Manisa Turgutlu uyuşturucu operasyonu

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