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Manisa’da üzüm makinasına kapılan çiftçi öldü

15.09.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da üzüm makinasına kapılan çiftçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm kaldırma makinasına kapılan çiftçi yaşamını yitirdi.

Kamil Ertuğrul (49), Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkiinde sergide bulunan kuru üzümleri kaldırma makinesiyle topladığı sırada dengesini kaybedip makineye kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamil Ertuğrul'un cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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