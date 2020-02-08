YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da velilere başarıya giden yol anlatıldı

Manisa’da velilere başarıya giden yol anlatıldı

MANİSA HABERLERİ  | 08.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisalılar ile bir araya gelen Eğitim Uzmanı ve Psikolog Özkan Şenol, velilere çocuklarının okul ve sınav başarılarını artırabilmenin tüyolarını anlattı.Eğitim Uzmanı ve Psikolog Özkan Şenol, Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisalılarla buluştu.

Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisalılar ile bir araya gelen Eğitim Uzmanı ve Psikolog Özkan Şenol, velilere çocuklarının okul ve sınav başarılarını artırabilmenin tüyolarını anlattı.
Eğitim Uzmanı ve Psikolog Özkan Şenol, Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisalılarla buluştu. Öğrencilerin okul ve sınav başarılarını artırmak için velilere tavsiyelerde bulunan Şenol, aile içi iletişim, çocuklarda öz güven geliştirme, sorun çözme becerisi, çocuk ergen psikolojisi gibi konularda bilgiler aktardı. Kültür Sitesi Lale Salonu’nda düzenlenen konferansa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler’in yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve çok sayıda veli katıldı. Ebeveylerin çocuklarına verdiği en büyük zararın onların eline tablet ve telefon vermek olduğunu kaydeden Şenol “Çocuklarımıza başarıya ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğini öğretelim.” dedi.
Okullarda öğrencilere ödev verilmesi taraftarı olduğunu aktaran Şenol, “Çocuklarımızın girecekleri sınavlar öncesinde antrenman yapması çok önemli. Onlar için antrenman yapmak ise deneme sınavları yapmaktır.” diye konuştu. Şenol’un kurduğu iletişim ve esprili anlatımı velilerin büyük beğenisini kazandı. Konferansın sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Şenol’a verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür ederek, güç ve kuvvet vermesi için Manisa’nın şifalı Mesir Macunu’ndan hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Manisa Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:03
Öğle
13:29
İkindi
16:20
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Gümüş Eczanesi
Merkez
Gürsev Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İYİ Parti Manisa’dan Elazığ’a yardım tırı

İYİ Parti Manisa’dan Elazığ’a yardım tırı

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.