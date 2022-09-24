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Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

24.09.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu M.B. ve A.K'nin örgütte faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve M.B'yi yakaladı, dijital materyallere el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.B'nin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli DEAŞ

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