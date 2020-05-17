Manisa’da yaşlılar için 40 bin adet hijyenik maske dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşlar için, maske dağıtım stantları kurdu. 17 ilçede de kurulan stantlarda 40 bin adet hijyenik maske dağıtıldı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 17 Mayıs Pazar günü 12.00 ila 18.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Geçen hafta pazar günü başlayan uygulamanın ardından ikinci kez sokaklara çıkan vatandaşlar, yaz mevsiminin başlamasına sayılı günler kala güzel havanın tadını çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Manisalıların sokağa çıktığı saatlerde dışarıda sağlıklı bir şekilde kalmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla maske dağıtım stantları kurarak vatandaşların yanında yer aldı. Manisa şehir merkezinde Ulupark, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı ve Atatürk Kent Parkı ile diğer 15 ilçe merkezinde belirlenen noktalarda hazırlanan stantlarda görevli zabıta ve güvenlik personelleri, vatandaşlara el dezenfektanı sıktı ve hijyenik maske dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için gün boyunca toplamda 40 bin adet hijyenik maske dağıtıldı.

